Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite получил обновление One UI 3.1 на базе Android 11

Компания Samsung обновила планшет Galaxy Tab S6. Обновление включает пользовательский интерфейс One UI 3.1 на базе Android 11. Обновление поставляется с версией прошивки P615XXU4CUBB. Помимо прошивки One UI 3.1, обновление содержит исправление безопасности от 1 марта.

Обновление One UI 3.1 на базе Android 11 приносит в планшет новую функцию - Samsung DeX. Данная функция добавляет устройству функциональность, аналогичную настольной, позволяя подключать компьютерную периферию. Другие улучшения: обновленный интерфейс, улучшенные стандартные приложения и многое другое.