Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite засветился на сайте B&H

Сетевые источники поделились новыми рендерами планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite, который еще не был представлен официально. Любопытно, что утечку допустил крупный магазин электроники B&H. На сайте даже была указана цена базовой версии – 350 долларов. Устройству прочат фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9611 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, 4 ГБ оперативной памяти, 10-дюймовый Super AMOLED-дисплей, поддержку пера S Pen, а также предустановленную операционную систему Android 10. Аппарат выйдет в версии только с Wi-Fi и Wi-Fi/LTE.