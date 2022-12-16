Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE обновили до Android 13

Напомним, что выпущенный полтора года назад Galaxy Tab S7 FE оснащается IPS-экраном с разрешением 2560:1600 (WQXGA), аккумулятором ёмкостью 10090 мАч, восьмиядерной платформой Snapdragon 750G, основной камерой разрешением 8 Мп и фронтальной на 5 Мп, двойными динамиками, поддержкой фирменного пера S Pen с Bluetooth, предустановленной операционной системой Android 11 с надстройкой One UI 3.1, поддержкой проводной зарядки на 45 Вт, сотовых сетей пятого поколения, Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также симметричным портом USB Type-C.