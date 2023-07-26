Планшет Samsung Galaxy Tab S9 оценен в $800

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделями Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra, которые оценены от 800, от 1000 и от 1200 долларов соответственно. Первые две модели оснастили разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, слотом для карты памяти microSD, поддержкой 45-Вт зарядки и защитой от воды в соответствии со степенью IP68. Младшая модель получила 10-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру на 12 Мп и основную камеру разрешением 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 8400 мАч, а также версиями на 8/128 ГБ или 12/256 ГБ памяти

Galaxy Tab S9+ оснастили 12,4-дюймовым AMOLED-экраном с теми же характеристиками, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 8 Мп, батареей на 10900 мАч и вариантами памяти 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Наконец, Galaxy Tab S9 Ultra отличается 14,6-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой с модулями по 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 11200 мАч и версиями на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти.