Планшет Samsungs Galaxy Tab 6

Samsung Galaxy Tab S6 - это новый 10,5-дюймовый планшет имеет OLED-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Под этим дисплеем находится сканер отпечатков пальцев, а платформа Samsung Knox делает устройство еще безопаснее. Это также первый планшет Samsung с двумя камерами на задней панели. Включает в себя датчики изображения 13 и 5 мегапикселей, и один из них имеет широкоугольный объектив. Одиночная камера на передней панели имеет разрешение 8 мегапикселей. Samsung оснастила планшет Qualcomm Snapdragon 855-soc вместо чипа Exynos, поставляемого самой Samsung. Octacore-soc имеет одно вычислительное ядро ​​с максимальной частотой 2,8 ГГц. Микросхема питается от батареи емкостью 7040 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Четыре динамика, которые есть у Tab S6, могут работать с Dolby Atmos.

S Pen также имеет своего рода функцию дистанционного управления, которая позволяет делать фотографии и видео на основе движений, не касаясь планшета. Для этого перо Wacom должно быть подключено через Bluetooth, для которого требуется встроенный аккумулятор. Можно заряжать без проводов через планшет. Еще одним аксессуаром является клавиатура Book Cover, которая теперь имеет держатель для S Pen, новые функциональные клавиши и сенсорную панель. Конфигурации устройства: модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128-дюймовым хранилищем, с 8 ГБ и 256 ГБ. Также готовится версия LTE с 128 ГБ памяти. Все варианты представлены в трех цветах: «Серый горный», «Голубой облачный» и «Румяна розового».