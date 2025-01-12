Планшет TCL NXTPAPER 11 Plus получил 11,5-дюймовый экран

Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью NXTPAPER 11 Plus, которая привлекает внимание своим дисплеем. Здесь используется 11,5-дюймовая панель с разрешением 2.2K, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 550 нит. Экран производится по технологии наноматричной литографии для лучшей четкости картинки, 100-процентного покрытия цветового пространства sRGB и точности цветопередачи ΔE<1. Также отметим режим Smart Eye Comfort с поддержкой искусственного интеллекта, режим Eye Comfor и кнопку NXTPAPER для быстрого переключения между режимами, оптимизированными для определенных задач (чтение, видео или, например, работа с графикой). Остальные параметры, цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.