Планшет Teclast M50 Pro с 8 ГБ ОЗУ оценен в 200 евро

Компания Teclast выпустила в Европе планшет M50 Pro, который обойдется в 200 евро. Новинку оснастили 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, частотой дискретизации касания 120 Гц и максимальной яркостью 350 нит, 13 Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc Tiger T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13, металлическим корпусом массой 435 граммов и толщиной 7,8 мм, модемом LTE, слотом для карты Nano SIM, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.