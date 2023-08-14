Планшет Teclast M50 Pro с 8 ГБ ОЗУ оценен в 200 евро

Компания Teclast выпустила в Европе планшет M50 Pro, который обойдется в 200 евро. Новинку оснастили 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, частотой дискретизации касания 120 Гц и максимальной яркостью 350 нит, 13 Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc Tiger T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13, металлическим корпусом массой 435 граммов и толщиной 7,8 мм, модемом LTE, слотом для карты Nano SIM, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.

Представлен планшет Realme Pad 2…
Компания Realme пополнила ассортимент планшетов моделью Realme Pad 2, которая оценена в Индии в 245 и 280…
Samsung Galaxy Tab S9 FE окажется слишком дорогим?…
Авторитетный информатор Роландт Квандт поделился новыми подробностями о планшетах Samsung Galaxy Tab S9 F…
Google Pixel Tablet выйдет в черной расцветке …
Профильное издание 9to5Google сообщает, что планшет Google Pixel Tablet будет выпущен в черной расцветке.…
Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома…
Не так давно мы проводили тестирование планшета N-one NPad Pro,…
Представлен планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7…
Компания Lenovo пополнила ассортимент крупных планшетов моделью Xiaoxin Pad Pro 12.7, которая появится в …
В сеть слили дизайн и характеристики Samsung Galaxy Tab S9 F…
Инсайдеры уверенно заявляют, что компания Samsung действительно выпускает пять планшетов в этом году, и в…
Планшет Teclast M50 Pro с 8 ГБ ОЗУ оценен в 200 евро …
Компания Teclast выпустила в Европе планшет M50 Pro, который обойдется в 200 евро. Новинку оснастили 10,1…
Планшет Xiaomi Pad 6 Max получит крупную клавиатуру …
Компания Xiaomi поделилась новой порцией подробностей о планшете Xiaomi Pad 6 Max, официальный релиз кото…
Обзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебыОбзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебы
На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек
Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 ГцОбзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 Гц
Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 ГцОбзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 Гц
Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor