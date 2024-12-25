Планшет Vivo Pad 4 Pro получит топовый процессор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Vivo Pad 4 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400 с максимальной частотой 3,63 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12, 13-дюймовым экраном с частотой обновления изображения 144 Гц и батареей ёмкостью 12000 мАч. Релиз устройства ожидается в марте следующего года.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Pad 3 Pro характеризуется 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3,1K и кадровой частотой 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 11500 мАч и восемью динамиками.