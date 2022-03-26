Планшет Vivo Pad показали на пресс-рендерах

Сетевые источники опубликовали пресс-рендеры планшета Vivo Pad, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, устройство получит мощную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, 11-дюймовый дисплей с разрешением 2,5К и частотой обновления изображения 120 Гц, поддержку Dolby Vision и Dolby Atmos, а также четыре громкоговорителя. Ориентировочная цена версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составляет 390 долларов, а варианта на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти – 470 долларов. Речь идет о версиях только с поддержкой Wi-Fi. Варианты с модемом LTE окажутся дороже.