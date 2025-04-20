Планшет Vivo Pad5 Pro получит батарею 12050 мАч

Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Vivo Pad5 Pro, официальный релиз которого запланирован на 21 апреля. Итак, устройству приписывают наличие 13-дюймового LCD-экрана с разрешением 3096:2064 точек (формат 3.1K+), кадровой частотой 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и пиковой яркостью 1200 нит, 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9400 с максимальной частотой 3,6 ГГц и модемом 5G, версиями на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, восьми динамиков, батарею ёмкостью 12050 мАч, поддержки 66-Вт проводной быстрой зарядки, корпуса толщиной 6,07 мм и 5,96 мм в зависимости от версии, массой 635 или 578 граммов, интерфейса USB 3.2 Gen1, а также голубой, серой, розовой и белой расцветок.