Планшет Xiaomi Mi Notebook 12.4 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам планшета «два в одном» Mi Notebook 12.4, который оснащается предустановленной ОС Windows 11. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, аккумулятором ёмкостью 38,08 Втч, поддержкой 65-Вт проводной зарядки, 12,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 500 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, разъемом USB-C, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1. Её цена в Китае в составляет 425 долларов.