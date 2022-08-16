Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам крупного планшета Mi Pad 5 Pro 12.4, который стоит 415 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 490 долларов за вариант с 8/256 ГБ и 595 долларов за топовую версию с 12/512 ГБ памяти.

Новинка также оснащается 12,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержкой HDR10 и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 870, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, интерфейсом USB 3.2 Gen 1 с поддержкой вывода видеосигнала, металлическим корпусом массой 620 г, толщиной 6,66 мм, черной, серебристой и зеленой расцветками, четырьмя динамиками, двумя микрофонами, поддержкой Bluetooth 5.2 и предустановленной надстройкой MIUI 13 For Pad.

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