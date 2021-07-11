Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro получит процессор от Qualcomm

Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro может запуститься уже в этом месяце. Предполагается, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 870, но также будет версия с Snapdragon 860.

Другие характеристики включают 16 ГБ оперативной памяти. Устройство предлагает 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. В комплектацию войдет стилус разными уровнями чувствительности. Высокую автономность обеспечит аккумулятор емкостью 8720 мАч (две батареи по 4260 мАч). Кроме того, производитель объявил, что готовит оригинальную версию MIUI специально для планшета серии Mi Pad 5 Pro. Более подробные характеристики будут известны ближе к релизу.

Дата релиза и стоимость планшета компания не раскрыла.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Pad 5 Pro
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