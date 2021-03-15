Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144-Гц 2K-дисплей

Китайские источники раскрыли подробные характеристики планшета Xiaomi Mi Pad 5, который еще не был представлен официально. Устройству прочат мощную платформу MediaTek Dimensity 1200, 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления изображения 144 Гц, боковой дактилоскоп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 20 Мп и 13 Мп, фирменную операционную систему ОС MIUI for Pad, толщину 8,13 мм и массу 510 граммов. Также ожидается выход Mi Pad 5 Pro, который отличается более дорогим процессором Snapdragon 870. Цена старшей модели с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти составит 620 долларов. Обычный Mi Pad 5 окажется дешевле.

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