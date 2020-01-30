Планшет Xiaomi Mi Tab 5 показали на рендерах

Несколько дней назад инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что компания Xiaomi не собирается выпускать в этом году новый планшет. Напомним, что последний выпущенный этим китайским производителем планшет датирован 2018 годом – это модель Xiaomi Mi Pad 4, которая не была обновлена до MIUI 11. Можно подумать, что Xiaomi не очень интересен рынок планшетных ПК, однако сегодня в сети появились первые рендеры Xiaomi Mi Tab 5. Отметим очень узкие рамки по всему периметру и сдвоенную основную камеру. Насколько эти изображения достоверны, сказать сложно, остается лишь ждать новых утечек.