Планшет Xiaomi Pad 5 Pro выйдет в новой версии

Компания Xiaomi объявила о том, что уже завтра будет представлена новая версия планшета Xiaomi Pad 5 Pro – с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ранее китайский производитель уже выпускал вариант с таким объемом памяти, но то была версия с поддержкой сетей 5G. Теперь же перед нами обычный Pad 5 Pro с поддержкой Wi-Fi.

Напомним, что планшет оснащается 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой стилуса и HDR10, восьмиядерной платформой Snapdragon 870, батареей ёмкостью 8600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, а также камерами разрешением 13 Мп и 5 Мп.
Комментарии и отзывы Xiaomi Pad 5 Pro
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