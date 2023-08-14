Планшет Xiaomi Pad 6 Max оценен в 495 долларов

Новинка характеризуется 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и максимальной яркостью 600 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 33-Вт обратной зарядок, восемью динамиками, предустановленной операционной системой Android 13 с прошивкой MIUI for Pad, селфи-камерой на 20 Мп, основной камерой 50 Мп, комплектной сенсорной клавиатурой и стилусом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, массой 750 граммов и габаритами 318,58:206,1:6,53 мм.