Планшет Xiaomi Pad 6 Max оценен в 495 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 6 Max, которая обойдется в 495, 520, 580 и 635 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и максимальной яркостью 600 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 33-Вт обратной зарядок, восемью динамиками, предустановленной операционной системой Android 13 с прошивкой MIUI for Pad, селфи-камерой на 20 Мп, основной камерой 50 Мп, комплектной сенсорной клавиатурой и стилусом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, массой 750 граммов и габаритами 318,58:206,1:6,53 мм.

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