Планшет Xiaomi Pad 6 Pro получит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1

В коде прошивки MIUI обнаружились сведения о еще не представленных официально планшетах Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro, которые имеют каталожные обозначения pipa M82 и liuqin M81. Стандартной модели приписывают наличие восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, а Xiaomi Pad 6 Pro топовой однокристальной системы первой половины этого года Snapdragon 8 Plus Gen 1. Планшет также оснастят крупным AMOLED-дисплеем с разрешением 2880:1880 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, четырьмя динамиками и поддержкой NFC для беспроводной оплаты. Официальный релиз ожидается в первой половине следующего года.