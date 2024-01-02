Планшет Xiaomi Pad 7 Pro получит батарею на 10000 мАч

Профильное издание GSMChina раскрыло параметры планшета Xiaomi Pad 7 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 10000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 10-дюймового дисплея с разрешением 2367:1480 пикселей и частотой обновления 144 Гц, сдвоенной тыльной камеры, предустановленной операционной системы Android 14 и четырех динамиков. Официальная презентация Xiaomi Pad 7 Pro ожидается во втором квартале этого года.