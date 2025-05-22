Планшет Xiaomi Pad 7 Ultra получил 14-дюймовый OLED-экран

Компания Xiaomi представила флагманский планшет Pad 7 Ultra, который основан на фирменной 3-нанометровой платформе Xring O1. В популярном бенчмарке AnTuTu процессор набирает более 3 миллионов баллов.

Новинку также оснастили 14-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 3:2, разрешением 3,2K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп, корпусом толщиной всего 5,1 мм и массой 609 граммов, восемью динамиками и четырьмя усилителями, батареей ёмкостью 12000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой фирменного стилуса и магнитной клавиатуры, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Планшет обойдется на китайском рынке в эквивалент 790, 830 и 945 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.