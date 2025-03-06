Планшет Xiaomi Pad 7 оценили в 44 тысячи рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу планшет Xiaomi Pad 7, который дебютировал на международном рынке несколько дней назад. Новинку оценили в 44 и 50 тысяч рублей за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Первые покупатели (до 31 марта) получат в подарок клавиатуру, стилус или беспроводные наушники Xiaomi Buds 5.

Напомним, что Xiaomi Pad 7 получил предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2, 11,2-дюймовый дисплей IPS с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой 30-144 Гц и максимальной яркостью 800 нит, восьмиядерную платформу Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 8850 мАч и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки.