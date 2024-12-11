Планшет Xiaomi Pad 7S Pro получит OLED-экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о новом планшете компании Xiaomi, который предположительно будет называться Pad 7S Pro. Утверждается, что аппарат получит 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3.2K, производительную 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, поддержку быстрой проводной зарядки и аккумулятор ёмкостью около 10000 мАч. Релиз планшета ожидается в начале следующего года.

Напомним, что выпущенный этой осенью Xiaomi Pad 7 Pro оснащается 11,2-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 3200:2136 пикселей, частотой обновления от 30 до 144 Гц и пиковой яркостью 800 нит, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, 50-Мп основной и 32-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 8850 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.
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