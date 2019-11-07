Планшет для детей от TCL Alcatel JOY TAB KIDS

TCL анонсировала новый планшет под брендом Alcatel. Планшет разработан специально для детей.

Устройство изготовлено качественных из прочных материалов, чтобы выдерживать не очень щадящее использование детей. На задней панели находится круглая ручка, ее можно использовать как подставку. Планшет имеет 8-дюймовый экран 1280 x 800 с толстой рамкой сверху и снизу.

Он оснащен четырехъядерным процессором MediaTek MT8765A с частотой 1,5 ГГц, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти. JOY TAB KIDS также имеет 5-мегапиксельную камеру с каждой стороны и аккумулятор на 4080 мАч. Планшет поставляется с Android 9 Pie из коробки с детским контентом. Цена устройства $ 170.