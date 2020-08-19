Планшет iPad Air 4 будет стоить 650 долларов

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о планшетах Apple iPad Air 4, выход которых ожидается в марте следующего года. Предполагается, что новинка станет средним вариантом между топовым iPad Pro и бюджетными планшетами. Если верить источнику, устройство получит фирменную платформу Apple A14, 11-дюймовый Liquid Retina-дисплей, четыре динамика и три версии со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти. Цена на новый планшет стартует от 650 долларов. Согласно предыдущим слухам, iPad Air 4 будет оснащаться клавиатурой Magic Keyboard и интерфейсом USB-C, который придет на смену фирменному разъему Lighting. Напомним, что в сентябре или октябре этого года ожидается выход обновленных планшетов iPad Pro.