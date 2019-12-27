Планшет iPad Pro 2020 засветился на рендерах

2019-12-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPad Pro 2020; [39]
Авторитетный информатор OnLeaks поделился качественными изображениями нового поколения планшетов iPad Pro, выход которых ожидается в первом квартале следующего года. Нас ждет две модели с дисплеями диагональю 11 и 12,9 дюйма. Судя по всему, планшеты будут оснащаться тройными камерами в стиле новеньких смартфонов iPhone 11 Pro. Также планшет получат фирменную платформу A13X. Задняя панель 11-дюймового iPad Pro будет выполнена из металла, а у старшей модели – из стекла. Габариты младшей модели равны 248:178,6:5,9 мм.


Комментарии и отзывы iPad Pro 2020
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