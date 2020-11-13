Планшет iPad mini 6 получит поддержку Apple Pencil

Сетевые источники поделились подробностями о планшете iPad mini 6, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 8,5-дюймовый экран Liquid Retina, новую фирменную платформу Apple A14, 4 ГБ оперативной памяти, интерфейс USB-C и поддержку электронного пера Apple Pencil второго поколения. Ранее сообщалось, что в 2022 году Apple выпустит свой первый сгибающийся смартфон. Как только это произойдет, купертиновцы откажутся от выпуска планшета iPad Mini. Если слухи достоверны, то iPad mini 6 вполне может стать последним компактным планшетом от Apple. Его официальный анонс ожидается в следующем году.