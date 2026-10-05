Планшет iQOO Pad Ultra появился в продаже

Бренд iQOO выпустил в китайскую продажу игровой планшет iQOO Pad Ultra, который был представлен несколько дней назад. Новинка доступна по эквивалентной цене в 895 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что планшет имеет в своем оснащении 2-нанометровый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц, 8,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2304:1440 пикселей, временем отклика менее 1 мс, локальной пиковой яркостью 4500 нит и частотой обновления изображения 165 Гц, четырёхканальную оперативную память стандарта LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, игровой чип iQOO Q4, систему охлаждения Ice Dome с вентилятором, физический гироскоп с частотой опроса до 500 Гц, два линейных вибромотора по оси X, фирменный игровой комплект с двусторонним магнитным креплением, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 9020 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт, цельнометаллический корпус толщиной 5,74 мм и массой 298 граммов, тыльную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, а также симметричные сверхлинейные стереодинамики.