Планшет iQOO Pad получил 12,8-дюймовый OLED-экран 2,8K

Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью iQOO Pad, которая появится в продаже 31 мая по цене в 370, 410, 455 и 495 долларов за варианты с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также оснащается 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9000 Plus, системой охлаждения площадью 14 442 мм2, 12,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8К, частотой обновления 144 Гц, яркостью 600 кд/кв.м и поддержкой HDR10, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, четырьмя широкополосными и двумя высокочастотными динамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, интерфейсом USB-C, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 44-Вт зарядки и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3.
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