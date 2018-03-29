Планшет на Snapdragon 835 очень слаб

Тестирование планшетного компьютера на ARM системе Snapdragon 835 показало, что устройство проигрывает даже процессорам начального уровня от Intel. То есть, СМИ взяли планшет на Snapdragon 835 и устройство со схожими характеристиками, но на Celeron N3450, и провели ряд тестов. Оказалось, что планшетный компьютер на процессоре от Intel мощнее абсолютно во всех задачах. В работе с текстом, браузером, в работе с более тяжелыми приложениями и задачами, везде Celeron N3450 победил своего оппонента. В некоторых задачах, вроде запуска видео или работы с фото, вариант на Qualcomm настолько сильно отстал от конкурента, что даже сравнивать проблематично — обработка видео в четыре раза дольше. Видимо, планшетные компьютеры на ARM процессорах пока что не будут пользоваться высоким спросом, так как они достаточно слабые и не могут того, что позволяют даже бюджетные настольные процессоры.