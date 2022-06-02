Планшет realme Pad X доступен для заказа в Китае

realme Pad X оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем 2K, отображающим 16,7 млн цветов. Пиковая яркость составляет 450 кд/м2. Он имеет аппаратный фильтр синего света, сертифицированный TUV Rheinland. Планшет основан на Qualcomm Snapdragon 695. Есть поддержка стилуса. Устройство оснащено 13-мп датчиком задней камеры и фронтальной камерой с углом обзора 105°. Планшет работает под управлением операционной системы Android 12 с собственным пользовательским интерфейсом realme UI 3.0.
Устройство оснащено четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Планшет питается от аккумулятора емкостью 8340 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.