Планшет realme Pad X доступен для заказа в Китае

realme представила свой новый планшет под названием realme Pad X, который уже доступен для предварительного заказа на китайском рынке. Модель realme Pad X с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти стоит около 1 501 юаней (225 долларов). Он предлагается в трех цветовых вариантах: флуоресцентно-зеленая шахматная доска, синяя морская соль и звездно-серый.

realme Pad X оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем 2K, отображающим 16,7 млн ​​цветов. Пиковая яркость составляет 450 кд/м2. Он имеет аппаратный фильтр синего света, сертифицированный TUV Rheinland. Планшет основан на Qualcomm Snapdragon 695. Есть поддержка стилуса. Устройство оснащено 13-мп датчиком задней камеры и фронтальной камерой с углом обзора 105°. Планшет работает под управлением операционной системы Android 12 с собственным пользовательским интерфейсом realme UI 3.0.

Устройство оснащено четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Планшет питается от аккумулятора емкостью 8340 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.
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