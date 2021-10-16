Платформа для ретро-игр ОС Analog Pocket

Карманный карманный компьютер Analog Pocket появится в конце этого года, но компания делает ставку на то, что его программное обеспечение будет стоить своего ожидания. TechCrunch отмечает, что у компании есть все, чтобы просто играть в игры с картриджами, будущее оборудование будет подключаться к библиотеке, которая предоставляет все полезные данные, связанные с игрой, начиная от рисунков на коробке и данных издателя и заканчивая руководствами. Она представлена как не что иное, как "окончательная" ОС для ретро-игр, способ продемонстрировать классику, которая не всегда получала самое доброе отношение.

AnalogueOS также будет отслеживать ваше время воспроизведения, позволит вам переназначать элементы управления а также подключать Bluetooth геймпады. Analog Pocket позволит сохранять прогресс игр, что может оказаться полезным, если вы заходите продолжить игру на том месте где остановились.

Комментарии и отзывы ОС Analog Pocket
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