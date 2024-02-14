PlayStation 5 Pro выйдет до конца 2024 года

О консоли PlayStation 5 Pro в прошлом году было очень много информации — инсайдеры слили характеристики процессора, графического ускорителя и памяти, хотя, конечно, никакого подтверждения этой информации нет. Теперь же поставщики секретной информации заявили, что компания Sony планирует использовать 16 ГБ памяти GDDR6 со скорость 18 Гбит/сек с шиной в 256 бит, чтобы обеспечить прирост производительности в играх. Кроме того, автор канала Moore's Law is Dead утверждает, что графический ускоритель нового поколения будет предлагать 60 CU-блоков в полном чипе, тогда как сейчас компания использует 56 CU-блоков.

Также инсайдер уверен, что производитель выпустит консоль в праздничный период, но никто на самом деле не может сказать когда именно этот период наступит — маловероятно, что консоль выпустят под конце 2024 года. Более того, по словам инсайдера, стоимость производства модели Pro не сильно превышает стоимость текущей модели PS5, выпущенной в 2020 году, так что можно ожидать если и роста цен, то довольно незначительного, потому что производителю и самому не выгодно выпускать слишком дорогое устройств — в этом случае его не будут покупать. С другой стороны, вся электроника на рынке дорожает и компания Sony никогда не отличалась желанием продавать продукцию без прибыли, так что придётся подождать официальных данных. Но сейчас есть предположение о том, что компания будет выпускать консоль за 499 долларов. Это вполне разумная цена на самом деле.
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