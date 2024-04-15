PlayStation 5 Pro выйдет совсем скоро

В прошлом месяце появилась информация о том, что игровая консоль PlayStation 5 Pro уже близка к релизу, а сегодня появились новые данные о том, что устройство на самом деле уже почти готов — компания на финальной стадии разработки. Кроме того, компания Sony уже обращается к разработчикам видеоигр с просьбой обеспечить совместимость своих игр с предстоящим PS5 Pro, подчёркивая заметный прогресс в вопросах трассировки лучей. Инсайдеры сообщают, что разработчики уже могут заказывать тестовые наборы для разработки, и Sony хочет, чтобы каждая игра, поданная на сертификацию с августа 2024 года, была совместима с PS5 Pro. Это довольно важно для производителя, потому что если не будет игр, способных раскрыть возможности новой консоли, то и смысла покупать эту консоль тоже не будет.

При этом главной фишкой консоли Pro является именно повышение производительности в области трассировки лучей. Специалисты заявляют, что новая консоль на 45% мощнее в плане графического ускорителя, что можно будет использовать для улучшения картинки или запуска той же графики на более высокой частоте обновления. Также у графического ускорителя будет больше встроенной памяти, но при этом аналитики рынка не уверены, что это поможет в продажах. Дело в том, что на текущий момент на рынке нет игр, которые могли бы выжать из обычной версии максимум производительности. Соответственно, какой смысл покупать консоль с приставкой Pro, если игр под неё просто нет и не будет в ближайшие пару лет.