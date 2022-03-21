PlayStation 5 Pro значительно улучшит производительность и характеристики по сравнению с базовой PS5

Согласно новому отчету обновленная консоль PlayStation 5 Pro будет выпущена к 2024 году. Консоль будет использовать передовые методы реконструкции. Методы не будут такими же, как у AMD FSR2, а будут основаны на собственных исследованиях Sony. Система также будет использовать 5-нм техпроцесс TSMC. Этот процесс в основном используется ядрами Zen 4 и предназначен для высокопроизводительных вычислений.

Новая консоль будет оснащена новым процессором от AMD с более высокой производительностью и будет ориентирована на рынок высококачественных телевизоров 4K и 8K. Также эта консоль должна быть разработана для обеспечения лучшего опыта с играми для PlayStation VR.