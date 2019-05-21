Компания Sony рассказала что консоль следующего поколения PlayStation 5 будет иметь «захватывающий» игровой процесс и «плавную» производительность PlayStation Now в Интернете, благодаря «значительно» улучшенной графической производительности и обновленной облачной системе.

Во время презентации корпоративной стратегии она также продемонстрировала скорость новой консоли по сравнению с PS4 в видео, снятом Такаси Мочизуки из WSJ, демонстрируя гораздо более быструю загрузку и более высокие скорости в сложных сценах.

Ранее Sony объявила о партнерстве с Microsoft для улучшения облачной инфраструктуры PlayStation Now. На прошлой неделе также стало известно, что PS5 будет комплектоваться 8-ядерным процессором AMD Ryzen третьего поколения с 7-нанометровой микроархитектурой Zen 2. Это будет связано с пользовательским графическим процессором Radeon Navi, который поддерживает трассировку лучей. Конечно же ожидается, что он значительно превзойдет PS4, учитывая, насколько увеличилась скорость графики и дисков с тех пор, как он был впервые представлен в 2013 году. Sony, похоже, изо всех сил старается показать, как эта современная технология сделает игры более увлекательными, благодаря минимизации времени загрузки, которая может повлиять на онлайн и командную игру.