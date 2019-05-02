PlayStation 5 будет очень мощной

Компания AMD, которая уже достаточно давно делает железо для приставок компании Sony, заявила, что PlayStation 5 порадует пользователей чем-то невероятным. К примеру, новая графика будет удивлять не только своим невероятным разрешением и качеством, но и трассировкой лучей в реальном времени. Эта технология позволит вывести картинку на новый уровень и поразить геймеров совершенно новыми эффектами. Кроме того, есть инсайд, что производительность PlayStation 5 составит 13 терафлопс, что больше, чем у любой современной консоли на рынке. Вопрос лишь в том, как разработчики будут использовать эту мощность и какие будут эксклюзивы. Ведь PlayStation тем и хороша, что даже при невысокой производительности она спокойно может уделать конкурента играми.