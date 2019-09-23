PlayStation 5 будет потреблять меньше энергии

Представители компании Sony официально заявили, что новая приставка PlayStation 5 будет потреблять намного меньше энергии, но есть одно уточнение. Только в режиме сна. Это очень важно, так как у многих приставка длительное время стоит в режиме сна и при этом потребляет тьму энергии, что негативно сказывается на окружающей среде, а японцы решили пойти против системы и предоставить пользователям современное решение, у которого потребление в режиме ожидания будет в 17 раз ниже, чем у PlayStation 4. Это и правда очень круто, так как теперь приставка в режиме сна практически не будет потреблять энергию, спасая ваш кошелек и окружающую среду. Осталось подождать официального анонса приставки PlayStation 5 и можно будет говорить более предметно.