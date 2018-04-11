PlayStation 5 будет выпущена не раньше 2020 года

По словам источников из Kotaku, Sony выпустит PlayStation 5 в 2020 году. Слухи о выпуске новой игровой приставке PlayStation в 2018 или 2019 годах, скорее всего, не правдивы.Источники подчеркивают, что целевая дата 2020 года не установлена.Многие разработчики игр даже не были бы проинформированы о PlayStation 5. Студии, работающие над играми, которые будут выпускать в 2019 году, будут сосредоточены исключительно на PlayStation 4. Sony выпустила PlayStation 4 около пяти лет назад. PlayStation 3 была доступна в течение семи лет, прежде чем вышла следующая модель.