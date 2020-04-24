PlayStation 5 и Xbox Series X очень мощные

Крупные издатели видеоигр уже получили свои модели PlayStation 5 и Xbox Series X для разработки нового контента и тестов. Некоторые из разработчиков решили поделиться своими впечатлениями. Например, генеральный директор студии Tequila Works заявил, что консоли нового поколения невероятно производительные и позволяют разработчикам делать массу интересных вещей, которые ранее не были доступны. Можно реализовать новые открытые миры с массой мелких деталей, можно ускорять передвижение по миру, можно делать текстуры более высокого разрешения. В этом плане новые консоли очень хороши и разработчики уже ждут, когда можно будет показать все возможности новой платформы в деле. Все же старое поколение уже морально устарело.