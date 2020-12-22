PlayStation 5 и Xbox Series X увеличит поставки телевизоров в 2021 году

Ожидается, что запуск нового поколения консолей приведет к увеличению поставок телевизоров в следующем году. Sony Play Station 5 и Microsoft Xbox Series X были недавно выпущены в очень короткие сроки, и теперь ожидается, что продажи телевизоров во всем мире вырастут.

Маркетинговое исследование показало, что в 2021 году телевизионная индустрия увидит рост поставок. Когда было выпущено предыдущее поколение, PlayStation 4 и Xbox One были запущены в ноябре 2013 года. Их запуск привел к 32-процентному увеличению поставок консолей в следующем году и 5-процентному увеличению поставок телевизоров.

Исследование рынка предполагает, что аналогичный рост можно ожидать в 2021 году. Производители телевизоров, которые используют преимущества улучшенного оборудования нового поколения консолей, например с разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц, вероятно, увидят увеличение продаж.