PlayStation 5 и Xbox Series X увеличит поставки телевизоров в 2021 году

Маркетинговое исследование показало, что в 2021 году телевизионная индустрия увидит рост поставок. Когда было выпущено предыдущее поколение, PlayStation 4 и Xbox One были запущены в ноябре 2013 года. Их запуск привел к 32-процентному увеличению поставок консолей в следующем году и 5-процентному увеличению поставок телевизоров.
Исследование рынка предполагает, что аналогичный рост можно ожидать в 2021 году. Производители телевизоров, которые используют преимущества улучшенного оборудования нового поколения консолей, например с разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц, вероятно, увидят увеличение продаж.