PlayStation 5 поддерживает Wi-Fi 6

Чем ближе релиз игровой приставки PlayStation 5, тем больше интересной информации о продукте рассказывают инсайдеры. В этот раз, к примеру, появилась информация о том, что данная приставка будет поддерживать технологию беспроводной связи Wi-Fi 6 для большей скорости соединения и более стабильного подключения. Более того, приставка получила поддержку Bluetooth 5.1, что позволит подключать периферию по беспроводной сети с большим комфортом. Это достаточно интересное решение со стороны производителя, которое нам очень даже нравится. Все же не часто производители консолей идут в ногу со временем, выбирая технологии, которые ещё только входят в нашу жизнь. Видимо, PlayStation 5 будет шикарной игровой приставкой на многие годы.