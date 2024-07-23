PlayStation 5 получила крупный апдейт операционной системы

Сегодня вышло свежее обновление системного программного обеспечения для игровой консоли PlayStation 5, которое улучшает производительность и стабильность системы, а также добавляет несколько важных нововведений. Стоит отметить, что обновление системы под индексом 24.05-09.60.00 весит целый 1 ГБ, что достаточно немало даже по рамкам недавних апдейтов от компании Sony. И в этом апдейте есть несколько занятных фишек — например, теперь игроки могут приглашать других пользователей в игры, отправляя им URL-ссылку на игровую сессию, что в определённых сценариях очень удобно.

Кроме того, разработчики рассказали о том, что им удалось существенно повысить производительность игровой консоли за счёт данного обновления, но, к сожалению, никаких данных о сравнении с консолью до и после апдейта компания не предоставляет, так что мы можем только поверить производителю на слово. Кроме того, компания заявила, что сумела повысить стабильность работы контроллера DualSense, хотя на самом деле в интернете нет никакой информации о том, что геймпад нового поколения работал плохо. Но, вероятно, многие детали на самом деле не раскрываются и вшиты в код обновления. При этом расширение социальной активности среди геймеров — большой шаг вперёд. Да и радует тот факт, что производитель даже спустя столько лет после релиза консоли продолжает выпускать такого рода минорные обновления прошивки, предоставляя пользователям больше новых функций и возможностей.
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