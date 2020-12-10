PlayStation 5 получила крупное обновление

Вчера PlayStation 5 получила обновление системного программного обеспечения дабы решить некоторые из проблем, с которыми сталкиваются первые пользователи. Обновление довольно небольшое, так как оно поставляется только с несколькими исправлениями, но то, что там есть, определенно будет полезно. В частности, это обновление переносит системное программное обеспечение PlayStation 5 до версии 20.02-02.30.00. В первую очередь, Sony заявляет, что обновление улучшает производительность системы, но компания не сообщает, что конкретно оно делает для достижения этой улучшенной производительности. Обновление также устраняет проблему, из-за которой передача и загрузка могли просто намертво зависать, когда игроки пытались загрузить контент.

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