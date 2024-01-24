PlayStation 5 получила важный апдейт программного обеспечения

Также апдейт вводит новую функцию для «Тусовки», показывая список ранее присоединённых групп, и улучшает производительность и стабильность программного обеспечения системы в голосовых чатах. Стоит отметить, что компания говорит о ряде улучшений, которые позволят повысить общую производительность консоли, но для конечного пользователя они не так интересны, потому что это минорные обновления. И это на самом деле очень хорошо, потому что компания уделяет внимание не только интересным функциям, но и стабильности работы того, что уже было представлено. Правда, оценить прирост производительности сложно, потому что минорные улучшения затронули скорее интерфейс, голосовую связь и работу микрофона. Будем надеяться, что в будущем консоль получит ещё больше интересных функций.