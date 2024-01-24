PlayStation 5 получила важный апдейт программного обеспечения

Свежее обновление программного обеспечения системы PlayStation 5 привнесло ряд улучшений в работе беспроводной гарнитуры PULSE Elite и беспроводных наушников Explore, но на самом деле улучшений заметно больше. Версия программного обеспечения системы 24.01-08.60.00 реализует интересную функцию эквалайзера звука и функцию sidetone, которая упростит возможность слышать собственный голос в голосовых чатах (это полезно для проверки работы микрофона или для того, чтобы не слишком громко разговаривать). Свежее обновление программного обеспечения также вводит новую систему уведомлений, которая облегчит переключение Bluetooth-гарнитуры с ПК на PlayStation 5.

Также апдейт вводит новую функцию для «Тусовки», показывая список ранее присоединённых групп, и улучшает производительность и стабильность программного обеспечения системы в голосовых чатах. Стоит отметить, что компания говорит о ряде улучшений, которые позволят повысить общую производительность консоли, но для конечного пользователя они не так интересны, потому что это минорные обновления. И это на самом деле очень хорошо, потому что компания уделяет внимание не только интересным функциям, но и стабильности работы того, что уже было представлено. Правда, оценить прирост производительности сложно, потому что минорные улучшения затронули скорее интерфейс, голосовую связь и работу микрофона. Будем надеяться, что в будущем консоль получит ещё больше интересных функций.
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