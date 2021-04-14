PlayStation 5 получила важный апдейт

Сегодня для приставки PlayStation 5 выпустили достаточно важное обновление, которое позволяет пользователю подключать мониторы с частотой обновления 120 Гц и они будут отображаться так, как и задумано. Это достаточно странное обновление при учете того, что разработчики видеоигр заявляли о поддержке 120 Гц с момента запуска консоли, а теперь оказалось, что сама консоль их не выдавала. Также была существенно улучшена обработка HDR — пользователи не будут жаловаться на засветы, как это было ранее, плюс были поправлены мелкие детали. Ничего кардинально нового не показали, хотя и не должны были, так что смело обновляйтесь и получайте удовольствие от более качественного изображения, если у вас при этом имеется качественный монитор или телевизор.