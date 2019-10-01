PlayStation 5 получит ИИ

На просторах интернета появилась информация о том, что новая консоль PlayStation 5 будет оборудована искусственным интеллектом. Он будет отвечать за помощь геймерам во время прохождения тех или иных игровых проектов. К примеру, вы застряли на уровне и не можете понять, куда двигаться дальше. Можно будет задать вопрос ИИ и получить от него ответ или совет. Конечно, это пока что лишь патент и на самом деле консоль может получить данную функцию лишь в будущем с апдейтами или вообще в новом поколении консоли. Пока что нужно ждать официального анонса консоли PlayStation 5 и тогда можно будет поговорить о том, что приставка умеет и чего от нее можно ожидать. Однако уже сейчас поддержка искусственного интеллекта кажется вполне реальной.