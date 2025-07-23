PlayStation 5 получит новый режим энергопотребления

Sony начала тестировать новый режим энергосбережения для консолей PlayStation 5, который позволит запускать игры с пониженным энергопотреблением. Эта функция стала частью новой бета-версии обновления системы PS5, которую компания сегодня представила. В рамках этого обновления также появится возможность подключать геймпад DualSense сразу к нескольким устройствам. Режим энергосбережения снижает производительность игр в пользу экономии энергии, и, по всей видимости, он идеально подойдёт для портативной консоли PlayStation, о которой ходят слухи. Как поясняет Сюдзо Кикучи, вице-президент по управлению продуктами в Sony Interactive Entertainment, на этапе бета-тестирования эта функция недоступна, но после её официального релиза поддерживаемые игры на PS5 смогут работать в менее ресурсоёмком режиме, если пользователь сам включит соответствующую опцию.

По словам Кикучи, компания раскроет список совместимых игр и точную информацию о влиянии на производительность ближе к запуску функции. Эта инициатива укладывается в экологические обязательства Sony, но одновременно служит сигналом для разработчиков — возможно, в будущем им предстоит адаптировать игры под разные режимы, особенно если компания действительно готовит к выходу портативную приставку, совместимую с играми для PS5. Похожий подход ранее применяла Microsoft, призывая разработчиков создавать разные режимы работы игр для Xbox Series S. Правда, разработчикам это не понравилось.
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