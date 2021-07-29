PlayStation 5 поставила рекорд продаж

PlayStation 5 была выпущена в прошлом году как новейшая версия линейки игровых консолей Sony — устройство поступило в продажу уже в ноябре того же года. Несмотря на то, что выпуск консоли сопровождался хроническим дефицитом, поскольку спрос превышает предложение, Sony объявила, что продала более 10 миллионов единиц данной консоли, что вполне неплохо, но, конечно, гораздо хуже, чем могло бы быть. Sony сообщила, что по состоянию на 18 июля у нее было продано более 10 миллионов консолей PlayStation 5 по всему миру. Эта цифра делает PS5 самой быстро продаваемой консолью в истории Sony Interactive Entertainment (SIE). Нет сомнений в том, что Sony продала бы значительно больше консолей, если бы ей не пришлось решать проблемы с поставками. Консоль также не была запущена в Китае, крупном рынке, до конца апреля 2021 года.

При этом Sony также воспользовалась возможностью упомянуть, что на платформе появятся эксклюзивные игры, такие как God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West. Он также упомянул другие долгожданные игры, такие как Battlefield 2042, DEATHLOOP, Far Cry 6 и Kena: Bridge of Spirits. Некоторые из этих игр появятся в этом году, а другие выйдут не раньше 2022 года. Наконец, Sony отмечает, что она все еще работает над улучшением поставок по всему миру и не может дождаться того дня, когда консоль станет доступной для всех. Собственно, мы тоже не можем дождаться того момента, когда консоль можно будет спокойно купить в магазине.
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