PlayStation 5 продаётся просто ужасно

Представители компании Sony официально заявили, что им удалось продать уже 25 миллионов консолей PlayStation 5, что, конечно, может показаться внушительным результатом, но на самом деле это не так. Суть в том, что производитель с прошлым поколением консолей легко продавал по 10-15 миллионов приставок в год, тогда как на текущий момент у японского гиганта удаётся продавать всего 12,5 миллионов консолей в год. Конечно, с учётом роста рынка развлечений, это значительное падение, особенно если учитывать, что производитель тратит просто безумные деньги на рекламу своего устройства. И проблема таких продаж, вероятно, именно в диком дефиците, так как компании пришлось сражаться с огромной нехваткой полупроводников прямо на момент запуска своей консоли нового поколения.

Данную проблему производитель вроде как решил и в ближайшем будущем планирует продемонстрировать внушительный рост продаж за счёт того, что отправит перед новогодними праздниками партию из 3 миллионов консолей. Это позволит пользователям заполучить действительно ожидаемую консоль, которая на самом деле находится в продаже уже больше двух лет. И если тогда дефицит казался временным, то сейчас становится ясно, что компания просто не может удовлетворить потребности пользователей и дефицит будет сохраняться ещё как минимум нескольких лет. Если вы думали за нормальные деньги купить консоль, то, конечно, для вас у нас просто ужасные новости — ждать нормальных цен придётся очень долго.
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