PlayStation 5 продается в пять раз лучше конкурента

С момента старта продаж консолей нового поколения на территории Японии прошла почти неделя и разработчики новых приставок уже похвастались тем, как им удалось привлечь внимание аудитории. Оказалось, что у PlayStation 5 продажи куда выше, чем у потенциального конкурента — местные магазины отчитались о преимуществе в пятикратном размере. Вероятно, если ситуация не изменится, то производитель и дальше будет занимать лидирующую позицию. С другой стороны стоит понимать, что PlayStation 5 — продукт японской компании и на локальном рынке, конечно же, приставку покупают куда активнее, чем конкурента, созданного в США. Так что сейчас говорить о прямом доминировании сложно, нужно подождать, пока продукт будут продавать в других странах.